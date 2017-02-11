5年前今天 林書豪技壓布萊恩成曼巴殺手
5年前的今天， 林書豪在科比．布萊恩（Kobe Bryant）面前飆進38分，當時林書豪還被封為「曼巴殺手」，有美媒今天回顧此事，讓球迷再度回味。
美國職籃（NBA）球員林書豪5年前效力紐約尼克，當時正掀起「林來瘋」熱潮，而尼克有場例行賽在主場麥迪遜廣場花園迎戰布萊恩領軍的洛杉磯湖人。
林書豪當時攻下38分7助攻2抄截4籃板，技壓布萊恩的34分1助攻1抄截10籃板，更重要的是，林書豪率領球隊以92比85獲勝，被美國媒體視為「曼巴殺手」，而「黑曼巴」正是布萊恩的外號。
林書豪如今轉戰布魯克林籃網，籃網現在的總教練艾特金森（Kenny Atkinson）當時是尼克助理教練，在場邊見證「林來瘋」傳奇。
美國媒體「Newsday」今天報導5年前的往事，艾特金森表示，他對那段時期有特別的回憶，這是偉大的故事。
艾特金森指出，他希望林書豪的故事還有下個篇章，但不一定是要「林來瘋」，而是在聯盟裡成為具有先發水準、成效好的控衛。1060211
(中央社)
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