桃園客家局推實境解謎 最大獎為PS4

桃園客家局推實境解謎，一早就有不少人來闖關。（楊明峰攝）

學生組隊參加實境解謎活動。（楊明峰攝）

前500組完成任務者，將可獲得勇士勳章。（楊明峰攝）

桃園市政府客家事務局11日舉辦的「桃趣尞天穿─實境解謎補天任務」活動起跑，以桃園客家文化館地景，推出實境解謎遊戲，號召「補天勇士」，找到五色石，為女媧娘娘補天，即日起至3月12日，玩家可於客文館桐花商店或網路購買遊戲任務包，限量1000份，第一組及第一百組完成遊戲者，可分別獲得PS4與3DS遊戲機，前500組完成任務者，可獲得勇士勳章。

(中時)