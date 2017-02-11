陸學者：台灣在中美關係裡只能扮配角

在美中台關係裡，台灣的運作空間受制於另外兩方。(圖/達志影像/shutterstock)

圖為廈門大學台灣研究院院長劉國深。(圖/本報系資料)

美國總統川普與大陸領導人習近平通電，美方已鬆口承認「一中」，美中關係看似走向確定。對此，大陸的著名學者劉國深認為，川普對國際事務的認知已逐漸走上專業判斷的軌道，在沒有運作空間的情況下，台灣注定只能淪為中美關係裡的小配角。

港媒中評社採訪到廈門大學台灣研究院院長劉國深，問及他對美中台關係的走向，以及台灣角色的定位問題。劉國深分別從三方立場進行分析，並給出些許客觀可行的建議。

劉國深說：「川普是商人背景從政，一開始可能對複雜的國際事務不了解，但是其學習得很快，在中美關係等基礎問題上，顯然已達專業判斷。」他又說：「中美和合則世界大體安寧，為了這個目標，大陸政府與民間力量投入了大量工作。」

劉國深表示：「美國對台政策也有一個指標『六項保證』，這是美國國會施壓的結果，其體現的是，美國多元政治長期存在各種牽制力量。因此，大陸對川普的善意不能過份期待，還是要繼續深入工作。」

劉國深強調：「國際關係看重的是實力原則，由於台灣相對美國與大陸有所差距，註定只能在中美關係的格局中扮演配角，若有超出能力的舉動只會得不償失而已！」

劉國深建議：「台灣若要參與國際活動，需要與大陸方面對話，得到諒解後才可能有實質性進展。最重要的是，台灣別繼續自外於中國，這要從領導人的言行表率做起。」

(中時電子報)