空拍機若再闖機場一律擊落 馮世寬：不用請示

空拍機未來若再闖入機場，國軍將在合法權責內予以擊落；此為空拍機示意圖。（中時資料照／沈揮勝攝）

松山機場空域6日遭空拍機闖入，共有6航班、逾700名旅客受到影響。由於近來盛行的空拍機已影響到機場安全，國防部長馮世寬為此下令，空拍機若再闖入機場，將一律予以擊落。

馮世寬是於昨（10）日視導陸航602旅時，下達此指令；《軍聞社》指出，馮認為空拍機除對機場安全形成顧慮，甚至恐成敵人情蒐工具，因此要求在合法權責內，國軍可擊落闖入機場的空拍機，他強調「威脅就在眼前，不用請示上級！」

其實，6日的事件已非空拍機首次闖禍，2015年時，就曾發生空拍機掉到松山機場內；同樣在該年度，台北101也曾2次遭空拍機撞擊。

(中時電子報)