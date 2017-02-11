周錫瑋：參選新北市長要看民意、天意

周錫瑋在新北市開畫展。（陳俊雄攝）

土城區長楊志宏也贈送紀念品給老長官周錫瑋。（陳俊雄攝）

被視為是下一屆新北市長熱門人選的前台北縣長周錫瑋，今天上午在土城藝文館舉辦首次在新北市舉辦的畫展，舊部屬洪孟啟、新北市議員林金結等勸進聲不斷，但對競選新北市長一事，周錫瑋表示仍要「看民意、看天意」，要因緣成熟才行，不是強求可得。

曾任台北縣政府秘書長的前文化部長洪孟啟致詞表示，現在社會普遍對未來失去信心，等而上之者是走進懷舊撫慰心靈，等而下之則是進入悲情世界、滿懷悲情仇恨，但周錫瑋的畫作美未來充滿想像氛圍，就像藝術家林惺嶽給予周錫瑋畫作評語是「充滿喜悅、希望與活力」。

洪孟啟意有所指表示，周錫瑋「是能給我們未來的好朋友！」能夠讓大家對故鄉充滿喜悅、希望與愛戀。

邀請周錫瑋前來土城開展的市議員林金結，更是直接表示希望周錫瑋「重出江湖」！

周錫瑋對過去六年來生活表示，這段期間他信守當初的「不入府、不入閣、不接受酬庸」原則，在龍潭畫室裡作畫、種菜，拈花惹草，這段時間沒有和太多地方人士接觸，反倒是作畫時間常常被太太在後面指導「這個畫透視感不對」、「「比例不好」，讓他深感到以往當縣長都是別人聽他的話，但現在「應該要聽聽別人的話」。

對於外界關注的競選新北市長問題，周錫瑋說，這不是他「要不要選」的問題，而是「因緣」有沒有成熟。

他強調，任何職位都要看「民意」與「天意」，現在他對於參不參選沒有任何想法，他認為現在社會上需要有些人做些「溫柔、斯文、打造未來的事」，不該貪圖近利而要把眼光放遠，做些永續的事。

媒體緊接著追問這麼多民眾、議員對他展現高度支持，是否有動念想要參選？周錫瑋就以「還有更多議員罵我耶」一語帶過。

周錫瑋還表示，今天一早出門時他還被太太林珊珊叨唸一番，說他開個畫展卻要沾染政治，「所以老婆就沒陪我看畫展開幕」。

對於國民黨主席選舉，周錫瑋也大爆當初馬英九要他退選內幕。他說，當馬提出由朱立倫選時，他回答「我還選得上」，但馬總統仍強勢要他退選，還表示要為他安排職務，但最終他選擇裸退。

周錫瑋說，這段往事讓他想到「孔融讓梨」的故事，梨子那麼大，孔融那麼小都會承讓了，他希望國民黨能夠在黨主席選舉後健康發展。

對於朱立倫是否來看畫展，周錫瑋則表示目前仍還在聯絡中。

老長官開畫展，包括祕書長洪孟啟、新聞局長陳惠敏、謝璦竹、警察局長林國棟、交通局長林重昌、教育局長劉和然、勞工局長高寶華、觀光局長李宗桂、地政局長方銘記等許多前台北縣政府一級主管也都到場。

(中時)