黨主席選舉納全民調 吳敦義：恐遭灌票

中國國民黨主席參選人吳敦義、韓國瑜今天針對黨主席選舉納全民調皆表示，不可能。吳敦義說， 全民調會讓民進黨灌票；韓國瑜則說，遇到問題要治本，不是拿另外爭議問題解決。

中國國民黨主席選舉參選人吳敦義、韓國瑜兩人，在上午先後出席國民黨台北市北投區黨部新春團拜的活動，向基層黨員拜年、拜票，爭取支持。

對於同是黨主席參選人的前台北市長郝龍斌提出黨主席選舉要納全民調，對此，吳、韓兩人在團拜後接受媒體訪問時，皆表示，這不可能。

吳敦義說，全民調不可能，因為在上回總統大選已經嚐過苦果了，全民調連民進黨的人都會灌票，會選一個民進黨最夢寐以求的對手，把票全都灌給那個人，這怎麼可以呢？

吳敦義表示，黨員選黨主席，當然是選最強、最有能力重返政權的人，若納全民調，也許民進黨的支持者就全部灌票給夢寐以求的候選人，那就完全扭曲了。

韓國瑜指出，怎麼可能全民調，黨員選黨主席哪有全民調，就算是獅子會、扶輪社的選舉也沒辦法。他說，遇到問題要治本，要面對問題、解決問題、迎向問題，不是拿另外的爭議問題來解決。

韓國瑜說，黨員選黨主席是天經地義，自古無場外舉人，不是發生人頭黨員問題後，還要找一個新的問題。1060211

(中央社)