元宵遶境燃放鞭炮 男手及背部灼傷

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嘉義縣新港奉天宮今天舉行元宵遶境活動，傳出何姓男子在燃放鞭炮時，受到波及，手、背部遭灼傷，意識清楚，立即送醫治療。

嘉義縣消防局指出，上午8時42分於新港奉天宮附近傳出有民眾燃放爆竹不慎被灼傷，救護車趕抵時，這名受傷的何姓男子背部、雙手分別受到1度及2度灼傷，意識清楚，隨即送醫治療。

消防局表示，新港奉天宮上午舉行元宵遶境活動，遶境隊伍行經何男自家私人壇前時，何男燃放鞭炮要熱鬧一下，不料，疑似鞭炮爆炸威力大，當場閃避不及，手及背部受到波及，幸無生命危險。1060211

(中央社)