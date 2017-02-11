外媒：瑞士縮難民政策 流亡藏人受影響

瑞士媒體報導，難民問題困擾歐洲國家，瑞士逐步緊縮難民政策，流亡藏人在瑞士申領居住證和護照時，「西藏國籍」或「無國籍」不再被承認。

中國西藏網引述瑞士聯邦報報導，流亡藏人「出生地國家」一欄只能填寫「中國」，身分證件只能標註「中國公民」，流亡藏人被視作中國公民進行管理，在瑞士經商旅遊要經由中國大陸大使館申領相關證件。

瑞士聯邦報報導，由於難民問題困擾歐洲已久，瑞士政府一再縮緊接收的難民政策。截至2016年11月的數據顯示，去年流亡藏人申請難民獲批准的比例為新低。

申請難民身分的流亡藏人大多來自於印度和尼泊爾。由於當地生存十分困難，他們想到瑞士謀生。但獲得難民身分越來越難，一旦申請難民被拒絕，就只能在收容所過夜或打黑工賺極低的工資。1060211

(中央社)