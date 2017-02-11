三高患者年輕化 醫生：氣溫降注意保暖

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寒流襲台，台北市立聯合醫院心臟內科醫生今天說，罹患三高疾病的年齡層逐年降低，氣溫驟降容易誘發三高患者其他疾病，建議接觸冷空氣時戴帽子、口罩、圍巾保護頭部與鼻腔。

聯合醫院中興院區心臟內科醫生涂崇誠指出，國人飲食西化且外食人口眾多，造成罹患三高（高血壓、高血糖、高血脂）疾病的年齡層逐年降低。

據統計，20歲以上約有4成患有三高的任一項問題，因平時不會有明顯症狀，導致民眾往往輕忽就醫。

醫生表示，有三高疾病的族群罹患心血管疾病的機率原本就比正常人高，且冬天又比其他季節容易增加罹患心血管疾病次數。

醫生說，因近日氣溫驟降使心血管收縮，容易誘發相關疾病，輕則頭暈不適，嚴重可能導致腦中風、心肌梗塞死亡。

涂崇誠表示，心血管疾病並非只在高齡長輩或三高患者發生，青壯一族都可能會有問題，三高患者往往有規則吃藥就能控制慢性疾病，倒是青壯年工作繁忙之際，往往會不定期吃藥看醫生，反而讓自己增加罹患心血管疾病的風險。

醫生建議，對心血管防治的重點是每年固定身體檢查，並搭配適度運動，像散步就是各類高血壓患者均可採用，慢跑和長跑則適用於血壓已得到控制的患者。

醫生說，天氣冷時外出要做好保暖措施，不只是多穿幾件衣服以保護體溫，當接觸冷空氣時要戴帽子、口罩、手套、圍巾來保護頭部與鼻腔的溫暖。1060211

(中央社)