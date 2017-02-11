墨西哥台灣同鄉會舉辦會員大會暨春宴

中華民國駐墨西哥代表廖世傑偕夫人於當地時間9日晚間應甫成立半年餘的墨西哥台灣同鄉會會長侯偉麗邀請，參加他在墨京唐人街東風餐廳舉辦的第二屆會員大會及會後新春聯歡餐會。（駐墨西哥代表處提供）中央社 106年2月11日

中華民國駐墨西哥代表廖世傑偕夫人於當地時間9日晚間應甫成立半年餘的墨西哥台灣同鄉會會長侯偉麗邀請，參加他在墨京唐人街東風餐廳舉辦的第二屆會員大會及會後新春聯歡餐會。

由台灣旅墨鄉親及駐處同仁計約80人到場共襄盛舉，歷時約2個半小時結束。

該會由秘書長李侯昆主持，其間除獲會員提議通過第一屆創會領導幹部全數續任，李侯昆並提案增設2名年輕世代（45歲以下）的副秘書長，以響應政府僑務政策永續經營方向，且通過由墨京年輕菁英台商孫士峰及張哲偉擔任該會副秘書長；隨後侯偉麗邀請廖世傑夫人共同向在場兒童發放新春紅包。

廖世傑致詞表示，首先感謝台灣同鄉會邀請他列席這次活動，另表達感佩對會員不收會費的侯偉麗及率幹部們自去年7月成立以來犧牲奉獻，自發性投入時間、精神及熱誠，以及出錢出力，服務旅墨台灣同鄉會員及其他僑友，誠盼該會透過日漸擴大的同鄉聯路網，發揮相互照顧及聯繫僑心的功能，並鼓勵同鄉會個別或聯合其他僑團舉辦僑界聯誼活動，增進僑友間情誼，駐處當全力支持。

廖世傑強調，代表處重視保僑護僑工作，敦請旅墨僑友遇有僑友急難事故或有需守望相助時立即向駐處通報，駐處將在第一時間內主動提供一切協助或即時關心。

墨西哥台灣同鄉會會員已逾120名，遍布墨國17個城市，共提供旅墨台灣同鄉逾120件次服務，預期該會未來將續透過其聯繫網路發揮服務僑友和僑社傳承的功能；旅墨西哥僑友含眷屬大約一千人，大部分從事進出口貿易及工廠生產製造業；台商較集中的城市，如首都墨西哥市、下加州蒂華納（Tijuana）市及奇瓦瓦（Chihuahua）州華雷斯（Juarez）市均各有所屬台商會。1060211

(中央社)