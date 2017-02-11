郝龍斌：投票加民調 主席更有全民基礎

我要評比

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，他主張黨主席選舉，黨員投票加上全民調，讓支持者參與主席選舉表達意見，是讓黨主席更有全民基礎的方式。

表態參選國民黨主席的郝龍斌上午到指南宮參拜，會前受訪表示，他主張這次黨主席選舉，除黨員投票要再加上全民調，有不同比例，這樣產生的黨主席，可以代表國民黨向社會大眾宣示。

他說，國民黨黨員最多60萬人，支持者絕對超過300萬、500萬人，讓支持者參與主席選舉表達意見，是讓黨主席更有全民基礎的方式。

外傳黃復興黨部下令主席選舉若不支持黨主席洪秀柱就開除，郝龍斌表示，如果有這樣的作為，會影響選舉公平與公正，黨務工作人員應該中立。1060211

(中央社)