港鐵縱火案 台籍旅客傷勢嚴重

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港媒報導，香港地鐵列車縱火案傷者有3人情況危殆，危殆名單中有1人是吸入濃煙的台灣旅客。

根據香港電台網站，港鐵車廂縱火案18名傷者中，3人情況危殆，包括1男2女。情況危殆的2名女子分別為吸入濃煙的台灣旅客和一名香港女性三級燒傷。

消息說，兩人傷勢較被捕男子嚴重，仍在醫院留醫。

香港警察公共關係科人員今天表示，昨晚的事故共造成18人受傷，其中包括1名來自台灣的女性旅客，其餘傷者都是當地人。

受傷台灣女子姓張，38歲。

台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處一直給予這名台灣傷者必要的協助。

報導指出，港鐵縱火事故發生在昨晚7時15分左右，當時一列地鐵的車廂在尖沙咀站突然起火，車廂內乘客走避不及，有人被燒傷，有人吸入濃煙不適。

涉嫌縱火被捕的60歲男子仍然住院。警方初步調查嫌疑人過往有精神病紀錄。1060211

(中央社)