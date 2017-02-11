聲音魔術師 桃文化局展胡定一紀錄片

電影音效師胡定一，用手中道具為幼童示範電影音效。（楊明峰攝）

電影音效師胡定一，用手中道具示範電影音效。（楊明峰攝）

桃園光影電影館2月起舉辦「青春電音派對」靜態展，讓民眾動手玩聲音。（楊明峰攝）

武俠電影中的刀劍碰撞聲、馬蹄聲、鴿群飛舞聲怎麼來的？資深電影音效師胡定一，10日透過手中各式道具，演繹出電影中的各式音效，宛如「聲音魔術師」，令人嘖嘖稱奇。桃園光影電影館12日將上映胡定一的紀錄片《擬音》，2月起同時舉辦「青春玩電音派對」靜態展，歡迎民眾到館玩聲音。

胡定一在中影擔任錄音師近40年，為各類電影加入各式聲音效果，為影片增添適當情緒，曾以《稻草人》、《香蕉天堂》、《青春無悔》等片，入圍金馬獎最佳音效獎。

胡定一昨到桃園光影電影館，為小朋友示範各種電影中的音效，只見他用廢紙堆製作出鴿群飛翔聲。電線與刮刀，則能做出刀劍揮舞碰撞聲。2個塑膠杯在墊於地上的布按頻率敲打，宛如噠噠馬蹄聲。

胡定一說，在生活中找尋做音效的題材，盡量嘗試，看看是否合用成為電影中的素材。像是前一陣子做挖眼睛的聲音，拿了1條大頭鰱，真的挖眼珠子、鰓刮。他說，尤其電影數位後，音效要做的特別細，包含血肉模糊的黏稠、刮骨聲，都要做出來。

桃園光影電影館12日下午2時將放映導演王婉柔以胡定一為主題的紀錄片《擬音》，搶先在院線上映前做特映，王與胡則會出席映後座談，與觀眾談聲音。另該館該月起也舉辦靜態展，現場有各式道具，讓民眾親自動手玩音效。

(中時)