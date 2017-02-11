大華中學健行 楊梅新埔來回30公里
桃園楊梅區大華中學10日舉行健行活動，約80名高2生從學校出發，步行到竹縣新埔鎮再返回學校，來回30公里，不少學生在10度以下低溫，啟程時冷得直發抖，不過在彼此扶持完成旅程時，不僅身體感到暖活，心中也湧現一股暖流。
大華中學董事長方海龍表示，5年前推行健行活動，除讓孩子培養好體力，也藉此養成克服困難的決心與毅力，也學會互相幫助、鼓勵。選在寒假辦活動，就是勉勵孩子「不是一天到晚死讀書」，而是活用書中的智慧。
80名學生在低溫下從學校啟程，途中行經山路穿越龍潭區，抵新埔鎮農會後，再從原路返程。不少孩子過程抵抗寒風，走到腳長水泡、破皮，仍不時彼此打氣加油，幾乎全數人都能完成這場健行。
大華高中推行探索教育，5年前以登高山健行，取代畢業旅行，成為孩子的畢業成年禮，這場健行為高山健行的第一階段訓練，今年4月還要挑戰東眼山健走，5月才正式爬雪山攻頂。
方海龍指出，攻頂後隔天，畢業生會讀父母寫給他們各自的一封信，不少人讀完眼睛泛淚，從克服旅程後的父母書信，親身學會孝順這堂課，感觸最深。而不少孩子也說，這趟成年禮是就讀該校，最值得懷念的活動。
(中時)
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