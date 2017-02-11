地震怎麼躲？ 學者：睡醒直接滾下床最安全

11日凌晨地震，高雄有3人受傷，國立高雄應用科技大學土木系副教授彭生富說，睡夢中遇地震時，起床奔逃最危險，床邊地板反而是最安全的位置，滾下床再用棉被枕頭護身頭等脆弱部位，等待救援，死裡逃生機率高。

擔任教育部老舊校舍耐震評估補強審查委員、地震推廣教育的彭生富表示，在睡夢中被震醒時，切勿驚慌起床奔跑，若遇強震，根本來不及逃出屋外，反而可能在奔逃過程中，被倒下的家具或建物所傷。

「其實，床邊反而是最安全的」彭生富說，震醒後不如直接翻落床下，並順手抄起棉被枕頭護頭身體等脆弱部位，防止被玻璃、鋼筋等尖銳物品刺傷。

彭生富分析，床與牆間的空間及床的高度，正足以供1個人藏身，上方的天花板與樑又有40公分的高度，若真的天花板也崩塌，樑及床或是窗戶女兒牆會頂住天花板等重物，形成安全的生存空間等待救援。

過去傳統觀念是「奪門而出，奔至空地」，彭生富說，應該要修正了，從維冠大樓經驗中可看見，一樓反而是最危險的，就算奔出大樓，卻無法預測大樓倒向何方，震災中獲救的倖存者反而多是其他樓層。

10日晚間菲律賓南部發生規模6.7強震，11日凌晨台灣也發生地震，彭生富認為，不排除是菲律賓板塊釋放能量後，推擠緊鄰的歐亞板塊，「就好車禍追撞一般」而發生地震，正確原因有待更精密的資料分析確定。

(中時)