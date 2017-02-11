台南地震思樂冰女孩睡安然 母嚇到不敢睡

台南市元宵節凌晨1時發生芮氏規模6級地震，住在南區大林國宅2樓的維冠金龍大樓受災戶思樂冰女孩林素琴睡的香甜，未察覺地震，母親陳玉娥、阿姨陳美日早已嚇醒飛奔出房間，一整晚不敢睡。

9歲的林素琴與阿姨陳美日市維冠金龍大樓最後兩名獲救的倖存者。媽媽陳玉娥幸運在第一天就逃出，災難過後，一家三人同住，緊緊相守不離，無力購買透天厝的她們仍只好住在大樓內，一年來對地震陰影揮之不去，甚至計畫搬回越南住三合院，也不願再承受地震的驚嚇。

元宵節凌晨台南市低溫9.7度，陳玉娥這幾天向妹妹提出預感，對去年0206台南地震那晚，冷冽的天氣印象深刻，最近天氣變冷，她又開始心神不寧，擔心地震再發生，陳美日則不願多談。

台南市11日凌晨果真發生6級地震，當時林素琴與陳美日睡同床，陳玉娥在另一房間睡覺，地震發生時，陳玉娥嚇得跑出房間，在維冠大樓內被活埋最久的陳美日，更是嚇到驚慌失措，直呼好可怕。

陳美日一度搖著沉睡的林素琴，但小女孩不理大人的擔心，仍然繼續睡覺，陳玉娥姐妹倆嚇到不敢上床，就在客廳聊天，待到凌晨4時許才又各自回房入眠。

林素琴11日一早照常到安親班上課，對前一夜的地震印象模糊，陳家姐妹則慶幸平安度過一晚，白天各自上班工作。

(中時)