台南地震思樂冰女孩睡安然 母嚇到不敢睡
台南市元宵節凌晨1時發生芮氏規模6級地震，住在南區大林國宅2樓的維冠金龍大樓受災戶思樂冰女孩林素琴睡的香甜，未察覺地震，母親陳玉娥、阿姨陳美日早已嚇醒飛奔出房間，一整晚不敢睡。
9歲的林素琴與阿姨陳美日市維冠金龍大樓最後兩名獲救的倖存者。媽媽陳玉娥幸運在第一天就逃出，災難過後，一家三人同住，緊緊相守不離，無力購買透天厝的她們仍只好住在大樓內，一年來對地震陰影揮之不去，甚至計畫搬回越南住三合院，也不願再承受地震的驚嚇。
元宵節凌晨台南市低溫9.7度，陳玉娥這幾天向妹妹提出預感，對去年0206台南地震那晚，冷冽的天氣印象深刻，最近天氣變冷，她又開始心神不寧，擔心地震再發生，陳美日則不願多談。
台南市11日凌晨果真發生6級地震，當時林素琴與陳美日睡同床，陳玉娥在另一房間睡覺，地震發生時，陳玉娥嚇得跑出房間，在維冠大樓內被活埋最久的陳美日，更是嚇到驚慌失措，直呼好可怕。
陳美日一度搖著沉睡的林素琴，但小女孩不理大人的擔心，仍然繼續睡覺，陳玉娥姐妹倆嚇到不敢上床，就在客廳聊天，待到凌晨4時許才又各自回房入眠。
林素琴11日一早照常到安親班上課，對前一夜的地震印象模糊，陳家姐妹則慶幸平安度過一晚，白天各自上班工作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。