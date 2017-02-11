圓石灘高球賽大霧 潘政琮暫居132名

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台灣高球好手潘政琮在AT&T圓石灘配對賽次輪打完15洞比賽，因大霧暫停，目前他以兩輪合計高於標準桿6桿的成績，暫時並列132名。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金720萬美元（約新台幣2億2391萬元）的AT&T圓石灘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am ），當地時間9日起在美國加州進行4回合共72洞的賽事。

受天候劇烈變動影響，首輪比賽被迫暫停，當時潘政琮打完13洞，在補完剩下5洞後，潘政琮在首輪交出0鳥、2柏忌、2雙柏忌的77桿。

次輪比賽再次因為大霧讓比賽被迫暫停，潘政琮只完成15洞，目前抓下3隻小鳥，吞下2個柏忌和1個雙柏忌，暫時以合計高於標準桿6桿的成績，並列132名。1060211

(中央社)