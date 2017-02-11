新片看板 捍衛任務2尬樂高蝙蝠俠
好萊塢男星基努李維主演「捍衛任務2：殺神回歸」，迎戰「樂高蝙蝠俠電影」、「格雷的五十道陰影：束縛」，以及獲奧斯卡金像獎8項提名的「異星入境」。
1.捍衛任務2：殺神回歸（John Wick: Chapter 2）由好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）再扮「殺神約翰維克」，故事發生在首集4天後，描述「約翰維克」得知先前盟友計畫控制一個神祕的國際刺客協會，兩人曾立下血誓盟約，「約翰維克」不得不再度提槍上陣，並前往羅馬，與一些世上最致命殺手展開對決。
2.樂高蝙蝠俠電影（The Lego Batman Movie）是導演克里斯麥凱（Chris Mckay）執導，描述高譚市正醞釀重大改變，如果「蝙蝠俠」想拯救這座城市不受「小丑」惡意接管，須學會放下身段，不再獨來獨往，試著和其他人合作。中文配音陣容有藝人瑪莎、亂彈阿翔、鼓鼓、家家、丁噹、樂團宇宙人成員阿奎及方Q。
3.格雷的五十道陰影：束縛（Fifty Shades Darker）由好萊塢影星達柯塔強生（Dakota Johnson）與傑米道南（Jamie Dornan）再度聯手飾演「安娜」與「格雷」，揭開全球暢銷小說第2章。描述內心傷痕累累的「格雷」挽回「安娜」重新開始，逐漸培養信任感；不料，「格雷」過往陰影浮現，攜手走下去的希望即將破滅。
4.異星入境（Arrival）獲第89屆奧斯卡金像獎最佳影片、導演等8項提名，改編同名短篇科幻小說，導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導、金球獎影后艾美亞當斯（Amy Adams）主演，描述語言學家「露易絲班克思」帶領團隊，試圖向降臨地球的外星人尋求解答，避免世界大戰。1060211
(中央社)
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