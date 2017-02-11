無懼鯊魚威脅 紐救援人員阻200鯨再擱淺

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由於前1天大量鯨魚擱淺死亡，救援人員今天無懼鯊魚威脅，在紐西蘭海邊串成人牆，力阻另外約200隻鯨魚擱淺。

法新社報導，這個近150個人組成的人牆，也是為了要防止昨天擱淺倖存的約100隻鯨魚再度回到岸上。

紐西蘭保育部（Department of Conservation）管理員奧格（Mike Ogle）告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand），這些鯨魚可能是被一隻鯊魚驚嚇進到淺灘。

他說，其中1隻鯨魚被發現身上被咬傷。據瞭解送別角（Farewell Spit）外海一帶有大白鯊出沒。

「有具鯨魚屍體上有鯊魚咬痕，雖然傷口不大，小小的，但痕跡很新，顯示真的有什麼東西在那裡。」

昨天志工努力將擱淺在南島西北端金灣（Golden Bay）送別角的約百隻相信是倖存的鯨魚推回海上重新浮起。

但今天的大太陽，讓試圖保持鯨魚涼爽的志工吃盡苦頭，晚間他們將趁漲潮將這些大型哺乳動物推回水中。

保育部官員拉曼森（Andrew Lamason）告訴費爾法克斯媒體（Fairfax Media）：「我們今天遇到一些困難，太陽太大對這些鯨魚很不利，昨天比較幸運遇到陰天。」

將鯨魚推回海上後還需等數小時才知道是否這次的任務成功。

昨天早上第1批高達416隻鯨魚被發現擱淺在海灘上時，其中近300隻已經死亡。（譯者：中央社許湘欣）1060211

(中央社)