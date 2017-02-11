東勢新丁粄節登場 踩街隊伍好熱鬧

我要評比

各式客家民俗風團體沿路放送。（黃國峰攝）

踩街隊伍有客家社團、學校學生、社會青年等共襄盛舉，民眾夾道歡迎非常熱鬧，日本鳥取縣「三德山行者太鼓保存會ENTA」排在前頭。（黃國峰攝）

台中將舉辦花博會，有民間舞團跳起花之舞應景。（黃國峰攝）

各式客家民俗風團體沿路放送。（黃國峰攝）

各式客家民俗風團體沿路放送。（黃國峰攝）

各式客家民俗風團體沿路放送。（黃國峰攝）

13度的低溫下有舞團，衣著火辣，十分吸睛。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍（右二起）、行政院客委會主委李永得等一起拉炮慶祝，現場彩色氣球紛飛，為新丁粄節拉開序幕。（黃國峰攝）

連續9年獲得客家委員會列入「客庄12大節慶」之一的全國性活動，2017台中東勢新丁粄節今天11日熱鬧登場，台中市長林佳龍（右二起）、行政院客委會主委李永得等，共同為120斤新丁粄揭開布幔，並帶領踩街隊伍出發。

踩街活動有遠從日本鳥取縣來的「三德山行者太鼓保存會ENTA」及本國客家民俗技藝團等表演團隊，共有來自苗栗、彰化等跨縣市的學校學生及社會青年，共四十幾個隊伍、一千多人一同踩街遊行，民眾沿街歡迎，非常熱鬧。

(中時)

連續9年獲得客家委員會列入「客庄12大節慶」之一的全國性活動，2017台中東勢新丁粄節今天11日熱鬧登場，台中市長林佳龍（右二起）、行政院客委會主委李永得等，共同為120斤新丁粄揭開布幔。（黃國峰攝）