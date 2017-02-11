馬英九批黨產會 擔心台灣變專制

前總統馬英九（圖）11日在台北出席中華人權協會會員大會發表專題演講，指黨產會涉嫌違憲，台灣已是自由民主國家，還要不要走轉型正義這條路？為何要搞程序實質有問題的轉型正義，冤冤相報永無盡，且他擔心會變成更專制的國家。中央社記者施宗暉攝 106年2月11日

前總統馬英九今天批評黨產會涉嫌違憲，台灣已是自由民主國家，還要不要走轉型正義這條路？為何要搞程序實質有問題的轉型正義，冤冤相報永無盡，且他擔心會變成更專制的國家。

馬英九上午出席中華人權協會會員大會，以「保障人權要靠法治」為主題，發表專題演講。

有關國民黨黨產，馬英九表示，連戰擔任國民黨主席歸還大部分，他擔任台北市長時，黨部也歸還部分，即使還沒有歸還的，剩下的應該可以透過正常的司法程序處理，例如昨天最高法院判決志清大樓歸還國庫，這個案子沒有經過黨產會一樣可以處理。

他指出，轉型正義是龐大行動，在台灣已經變成國際公認的自由民主國家後，還要不要走這條路？如果真的要走，正常司法程序就可以做。

馬英九表示，如果要走轉型正義這條路，做了之後，程序很多違憲，他擔心「不但不能轉型反而會倒退，不但不能成為更民主國家，他擔心會變成更專制的國家」。

他認為，黨產不一定是刑事的犯罪，但做不當推定，且黨產條例沒有經過行政院提出，而是由立委所提，人多就通過，這樣搞下去，會對自由民主造成什麼傷害，令人擔心。

馬英九說，為何要動員這麼多人成立委員會，適用一些不符憲法的法律，過程有點像英文所說的「時代錯誤」，例如台灣已不是接受貸款的國家，卻跑到亞銀申請貸款，以及已經唸研究所了還去小學上課一樣。

他表示，為何要搞程序、實質有問題的轉型正義，荒謬是一回事，萬一變成制度，冤冤相報永無盡，人多拳頭大，就可以適用與憲法有距離的法律。

馬英九認為，保障人權要靠法治，希望政府相關部門記取教訓，虛心檢討、改正，不要繼續成為社會負面示範，否則自由之家對台灣自由民主的肯定是假的嗎？「我們還有臉戴上第一級自由國家的桂冠嗎」？他希望言論自由的濫用或政府權力的濫用，不應該再出現，否則是對人權最大傷害。

馬英九表示，黨產會透過行政命令，指示銀行停止支付特定政黨存款，黨產會的目標是轉型正義，但卻違反法治國家所具有的根本條件，包括法律不溯及既往、無罪推定、禁止個案立法、法律內容應具體明確、一事不再理、利益衝突應迴避。

他說，台支等於現款，居然可以要求銀行不要支付，過於粗糙、無理，國民黨提出暫緩處理假處分，台北高等行政法院裁定暫不執行黨產會命令，這也是行政訴訟史上罕見例子。

話鋒一轉，馬英九提到美國總統川普上任後，禁止7個國家公民入境，華盛頓州西區檢察長向西區聯邦地方法院提出假處分，停止川普移民禁令的執行，得到法官同意，全國停止執行，美國司法部提出抗告，但最後遭到駁回。

馬英九表示，太平洋兩岸的美國與中華民國，都因為政府發布行政命令涉嫌違憲，被法院以假處分暫停執行。

馬英九說，在中華民國，高等行政法院認為如果政黨資金受控於政府，用錢都要政府同意，必須聽命黨產會，政黨會失去自主性，人民自由結社權也會受妨礙。不管行政部門有多大權力，最後都要服從憲法規定。

他表示，黨產會立法目的是要建立政黨公平競爭環境、落實轉型正義，但台灣民主化已經20幾年，是否民主化以後還要大規模轉型正義才能獲得政黨公平競爭？1060211

(中央社)