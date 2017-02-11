港鐵縱火案 台灣傷者危殆

我要評比

香港地下鐵路列車昨晚發生縱火案，其中1名台灣女性傷者二級燒傷，正在加護病房接受治療，情況危殆。

政務司司長張建宗今早就事故接受媒體訪問時，介紹了各傷者的情況。

他說，傷者中有1名台灣女子，她的情況危殆，目前無法溝通，醫院方面正提供最優質的救治。

他說，這名女傷者在港有男性朋友，她的家人將會從台灣來港。

相關醫生說，這名台灣女傷者屬二級燒傷，身體燒傷部分達20%，面部、一雙手及腿部都有燒傷，正在加護病房接受治療。

醫生說，待傷者可以自行呼吸，才適宜送台治療。1060211

(中央社)