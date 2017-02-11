駐美官員：台灣未入ICAO 盼強化機場合作
駐亞特蘭大辦事處長劉經巖在亞特蘭大機場安全座談會指出，台灣雖缺乏直接聯繫國際民航組織的管道，但仍戮力維護飛安及服務水準，希望未來能加強與機場當局合作。
劉經巖9日晚間出席亞特蘭大國際事務協會主辦的機場安全座談會。
亞特蘭大機場襄理鄧肯（Richard Duncan）說明機場安檢及維安、員工背景查證及管制、美國國土安全部運輸安全署、聯邦調查局及亞特蘭大市警局等單位的合作概況。
劉經巖在會中表示，台灣作為全球飛航運作重要的一環，盼專業、有貢獻的參與國際民航組織（ICAO）相關會議。
劉經巖強調，台灣雖缺乏直接通聯ICAO的管道，但仍戮力維護飛安及服務水準。駐亞特蘭大辦事處有義務保障台灣旅客出入機場應有權益，也希望善盡對亞特蘭大機場安全應有貢獻，希望未來能加強與機場當局合作。1060211
(中央社)
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