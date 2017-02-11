陸客來台減 105年347萬人次
內政部今天公布最新統計，民國105年大陸地區人民入境來台達347萬3000人次，如與104年比較，減少67萬1000人次、減少16.2%；其中以觀光人次減少60萬人次、減少18%最多。
內政部資料顯示，民國105年大陸地區人民入境來台達347萬3000人次，按來台事由分，以來台觀光273萬6000人次占78.8%最多，透過小三通往返金門、馬祖、澎湖等離島的大陸地區人民25萬6000人次占7.4%次之，專業交流13萬3000人次占3.8%居第3。
按性別觀察，內政部表示，女性210萬9000人次占60.7%，較男性136萬4000人次占39.3%為高，男性、女性均以觀光人次最多。各項來台事由除專業交流、商務活動交流的男性較女性多外，其餘都以女性居多。
內政部表示，如與民國104年比較，大陸地區人民來台人數減少67萬1000人次、減少16.2%，其中以觀光人次減少60萬人次、減少18%最多，其次為專業交流減少4萬1000人次。小三通則增加1萬2000人次、增加5%。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。