陸客來台減 105年347萬人次

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內政部今天公布最新統計，民國105年大陸地區人民入境來台達347萬3000人次，如與104年比較，減少67萬1000人次、減少16.2%；其中以觀光人次減少60萬人次、減少18%最多。

內政部資料顯示，民國105年大陸地區人民入境來台達347萬3000人次，按來台事由分，以來台觀光273萬6000人次占78.8%最多，透過小三通往返金門、馬祖、澎湖等離島的大陸地區人民25萬6000人次占7.4%次之，專業交流13萬3000人次占3.8%居第3。

按性別觀察，內政部表示，女性210萬9000人次占60.7%，較男性136萬4000人次占39.3%為高，男性、女性均以觀光人次最多。各項來台事由除專業交流、商務活動交流的男性較女性多外，其餘都以女性居多。

內政部表示，如與民國104年比較，大陸地區人民來台人數減少67萬1000人次、減少16.2%，其中以觀光人次減少60萬人次、減少18%最多，其次為專業交流減少4萬1000人次。小三通則增加1萬2000人次、增加5%。1060211

(中央社)