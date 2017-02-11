首次核試爆致後代罹癌 美小鎮控訴求償
根據民間團體所蒐集的調查，美國新墨西哥州南部一小鎮居民主張，世界上第一次原子彈試爆，造成當地家庭好幾代均飽受癌症和經濟困難所苦。民團尋求為居民後代求償。
美聯社報導，今天公布的相關調查，詳列1945年進行「三位一體試爆」（Trinity test）週邊地區居民的狀況，表明許多西班牙裔家庭日後得與癌症相關疾病搏鬥。原子試爆對健康的影響，長久以來在新墨西哥州引起爭論。
圖拉羅沙盆地居民協會（Tularosa Basin Downwinders Consortium）共同創辦人柯多瓦（Tina Cordova）說：「這是至今第一項針對當地的相關研究；我們希望當地居民以當下流行的方式，把自身遭遇告訴外界，因為過去從未有過這類方式。」
該協會長期為當地居民奔走，認為居民從未被告知原子試爆對健康的危害，或是獲得與導致健康問題有關的補償。
新墨西哥州的腫瘤登記辦公室主任魏金斯（Chuck Wiggins）曾表示，癌症是新墨西哥州居民死亡主因之一，但資料顯示圖拉羅沙的罹癌比率，與該州其他各地區差不多。1060211
(中央社)
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