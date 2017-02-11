港鐵縱火案 陸委會啟動急難救助台傷者

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香港地下鐵路列車昨晚發生縱火案，其中1名台灣女性傷者情況危殆，行政院大陸委員會駐港機構已對傷者啟動急難救助機制。

據了解，傷者家屬預定下午來港探望傷者，香港台北經濟文化辦事處將會全面給予協助，包括安排傷者家屬迅速入境。

此外，辦事處也會安排家屬即時到醫院探望親屬。

據初步了解，傷者家屬不希望受到外界打擾。

昨晚事發後，台北經濟文化辦事處人員已到醫院探望傷者。1060211

(中央社)