美日第一夫人非典型 賢內助風格差很大

我要評比

日本第一夫人安倍昭惠今天在華府跑行程，卻不見東道主美國第一夫人梅蘭妮亞．川普陪同，引發關注。媒體形容兩人都是非典型的第一夫人，但風格南轅北轍。

根據路透社，日本大使館官員表示，陪同安倍昭惠走訪華府1所大學的人不是梅蘭妮亞．川普（Melania Trump），而是日本駐美大使的夫人。

這有別於安倍昭惠先前訪問華府情況。2007年她在當時的美國第一夫人蘿拉．布希（Laura Bush）陪同下，參訪美國首任總統華盛頓故居佛南山莊（Mount Vernon）；2015年她與蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）訪視維吉尼亞州1間小學。

美國有線電視新聞網（CNN）網站也報導，陪同來訪的外國領袖配偶在華府走行程，向來是美國第一夫人扮演的角色。梅蘭妮亞似乎打破這種特殊傳統。

梅蘭妮亞打破慣例，再度顯示她對於第一夫人角色，或許與前輩們有不同見解。她先前選擇暫時留在紐約，等兒子學期結束。目前尚不清楚她是否將在白宮社交活動扮演要角，包括陪同他國第一夫人在華府趴趴走。

日本首相安倍晉三與夫人預定在川普的佛羅里達州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）度假村度過週末，安倍與川普兩位領袖將在這裡打高爾夫，招待安倍昭惠任務將落在梅蘭妮亞身上。

梅蘭妮亞或許會發現，作為政治人物配偶，她與安倍昭惠在許多方面南轅北轍。報導說，安倍昭惠不會躲開鎂光燈，且會公開表示與丈夫意見不合。

斯洛維尼亞出生、當過模特兒的梅蘭妮亞，鮮少發表與丈夫不同的看法。相形之下，安倍昭惠曾利用新聞訪問為丈夫政府提出政策建議，部分媒體稱她是安倍「家裡的反對派」。

她2014年曾告訴路透社，調漲消費稅率到10%前，日本應先考慮削減支出及提升經濟。

安倍昭惠也曾批評日本職場重男輕女文化，去年告訴彭博，日本女性受限於來自男性的壓力，被要求「可愛」而不是「有能力和工作努力」。

她的公開形象，讓她在日本獨樹一幟，也與大選期間大多當「藏鏡人」的梅蘭妮亞形成強烈對比。梅蘭妮亞不曾對公共政策展現極大興趣，也鮮少在公開場合表示不同意川普看法。

即便去年大選期間，川普昔日吹噓可亂摸女性的錄音曝光，梅蘭妮亞事後也僅簡短聲明，稱川普的用語「令人無法接受且冒犯」，但她已接受他的道歉。

美日第一夫人風格迥異，可能使得週末的談話少了政治味。史克蘭頓大學（University of Scranton）教授哈里斯（Jean Harris）表示，不認為兩人會談論全球政治議題。（譯者：中央社盧映孜）1060211

(中央社)