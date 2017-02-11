找回古早味 宜蘭員山鄉鑄糖龜

鑄糖龜是宜蘭古早的傳統技藝，今天在員山鄉同樂村重現，小朋友們看著員山鄉長江永和（右），等著看打開模子後完成的糖龜。（李忠一攝）

員山鄉長江永和與小朋友們一起釣糖龜，盼能讓下一代了解鑄糖龜的傳統技藝。（李忠一攝）

宜蘭縣早期在元宵節與中秋節，都會以「糖龜」來敬神，「鑄糖龜」成了地方傳統技藝，可是隨著時代更迭，糖龜愈來愈罕見，今天（11日）是元宵節，員山鄉同樂村舉辦釣糖龜、乞龜等活動，不但重現鑄糖龜的技藝，還讓小朋友品嘗甜甜蜜蜜的滋味。

同樂村長張正昌說，用以敬神的糖龜，就是客家人的糖塔，在從事社區總體營造時，就在思考如何找回比較有特色的古早味，因此社區決定找回糖龜的習俗與文化，再請鑄糖龜的師傅到社區舉辦研習活動，讓小朋友與大人們一起來學鑄糖龜。

張正昌說，鑄糖龜前先要將模子泡水，讓模子可以咬合，糖與水的比例是3比1，慢火細熬讓糖溶解至可拔絲的狀態，須注意不能熬焦，再將糖漿灌入模子中，等待約15分鐘後成形，經切尾去除溢出的糖漿，打開模子後完成糖龜。

社區還讓小朋友釣糖龜，釣到者就可獲得糖龜。員山鄉長江永和說，現在科技愈來愈發達，小朋友往往沉浸在電玩遊戲中，卻失去了我們都曾經有過的童年，盼能藉由鑄糖龜等傳統技藝活動，讓下一代了解、傳承地方習俗與文化。

(中時)