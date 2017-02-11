衛福部長陳時中出席萬芳醫院20週年院慶

衛福部長陳時中致詞感謝萬芳醫院。（趙雙傑攝）

陳時中(右)和萬芳醫院院長連吉時（左）握手致意。（趙雙傑攝）

衛生福利部部長陳時中今天(11日)出席台北市萬芳醫院二十週年院慶慶祝大會，他現場致詞表示，萬芳醫院是公辦民營的典範，為台灣醫療付出極大心力，他也在現場擔任頒獎人表揚資深員工。

(中時)