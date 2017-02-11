素行不良禁入黨 韓國瑜：應廣開大門

中國國民黨主席參選人韓國瑜今天針對素行不良者入黨問題表示，年輕時犯過錯想重新加入國民黨，理論上應廣開大門，重點是舉才時要非常小心。

中國國民黨主席選舉參選人韓國瑜，上午出席國民黨台北市北投區黨部新春團拜活動，向基層黨員拜年、拜票，爭取支持。

對於國民黨主席洪秀柱表示，素行不良者不能入黨。韓國瑜在出席活動前受訪表示，國民黨的門要開，社會上也有更生人、或曾犯錯的人，這有什麼關係？

韓國瑜說，重點是國民黨舉才時要非常小心，若有組織性、系統性、不當性、操縱性的入黨，中央黨部當然要嚴格把關，至於其他人不能設很多奇怪的門檻，這是不對的。

韓國瑜指出，年輕時犯過錯想要重新加入國民黨，理論上應廣開大門，只要不是組織性、系統性的運作，國民黨都應歡迎。

外傳黃復興黨部要求黨員挺洪秀柱，否則就開除黨籍。韓國瑜表示，這是嚇唬老百姓，上面的人在選，中間執行的人為揣摩上意，開始對下壓榨、欺騙，若有這種行為，希望立刻停止，已經2017年了，還搞這種不成熟的手段非常無聊。

媒體詢問連署門檻準備如何？韓國瑜表示，從10天延長到62天，讓他信心增加，目前連署狀況分為有主動打電話來接觸的，讓他感受藍軍基層期待改革的迫切之心；另外，還透過幾十年的好朋友網狀動員，準備下週開始全力衝刺。1060211

(中央社)