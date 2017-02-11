維權少女搖身一變　美將推跨性別洋娃娃　

我要評比

美國紐約1家洋娃娃製造商表示，將根據跨性別青少年維權人士詹寧斯，推出據信過去不曾有過的跨性別洋娃娃上巿販售。

美聯社報導，這款洋娃娃將根據「旅遊生活頻道」（TLC）紀錄片系列「我是女生」（I am Jazz）青少年跨性別主題中的詹寧斯（Jazz Jennings）。它下週將在紐約玩具展覽會（New York Toy Fair）中亮相，7月在唐納洋娃娃公司（Tonner Doll Co.）網站和一些專賣店上巿。

唐納洋娃娃公司發言人說，跟大部分典型洋娃娃一樣，這款18吋高的洋娃娃為「無性別」塑膠成形，現正針對提供8歲以上年齡層使用進行測試，零售價可望定在89.99美元。

相形之下，熱銷的「美國女孩」（American Girl）18吋洋娃娃，在AmericanGirl.com網站上售價為115美元。

位在紐約京士頓（Kingston）的唐納洋娃娃公司今天表示，這款「潔絲」（Jazz）洋娃娃將先在25到50家專賣店舖貨，如果熱銷，才會進入大眾市場。（譯者：中央社何宏儒）1060211

(中央社)