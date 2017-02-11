口角拉扯 女持刀劃傷檳榔西施頸部

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高雄市旗津一處檳榔攤發生女店員與吳姓女子（中）口角糾紛，在拉扯時吳女涉嫌持美工刀劃傷被害人頸部，警方獲報趕往將被害人送醫，當場逮捕吳女，全案11日依殺人未遂罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年2月11日

高雄市旗津一處檳榔攤發生女店員與吳姓女子口角糾紛，在拉扯時吳女涉嫌持美工刀劃傷被害人頸部，警方獲報趕往將被害人送醫，當場逮捕吳女，全案11日依殺人未遂罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年2月11日

高雄市旗津一處檳榔攤發生女店員與吳姓女子口角糾紛，在拉扯時吳女涉嫌持美工刀劃傷被害人頸部，警方獲報趕往將被害人送醫，當場逮捕吳女，全案今天依殺人未遂罪嫌送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局調查，被害人在美髮店工作，也在檳榔攤兼職，而吳女為店內熟客。吳女昨天深夜到被害人在旗津區上班的檳榔攤聊天。

吳女前往檳榔攤與被害人聊天時還買水果探視，但在聊天過程中雙方發生口角，並在拉扯時吳女持美工刀劃傷被害人頸部，警方據報趕往處理，協助被害人送醫，並將吳女帶回偵辦。

被害人由救護車送醫治療，咽喉有長約7.5公分傷口完成縫合，幸未傷及要害，留院觀察；被害人表示將提出殺人未遂告訴。

警詢後，全案依殺人未遂罪嫌送辦。1060211

(中央社)