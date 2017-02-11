台灣燈會在雲林 虎尾主燈區熱鬧踩街

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台灣燈會在雲林，虎尾主燈區11日正式登場，下午由熱鬧踩街揭幕，晚間正式點燈，展開9天繽紛燈會。圖為正式踩街前的熱身彩排。中央社記者葉子綱攝 106年2月10日

台灣燈會在雲林，虎尾主燈區今天正式登場，下午由熱鬧踩街揭幕，晚間正式點燈，展開9天繽紛燈會。

2017台灣燈會在雲林虎尾主燈區正式登場，包括舞蹈團、霹靂布袋戲、擊鼓樂團等，來自國內外團隊由踩街到燈會主舞台表演，熱鬧氣氛從下午到晚間正式開燈，中央及地方各界共同見證「最有台灣味、最有地方特色」的台灣燈會。

開燈6步驟的魚米雲林縣、花燈作故鄉、蔗糖與偶戲、寶島耀榮光、國泰民安樂、來儀舞鳳凰之後，將施放500秒煙火，慶祝今年台灣燈會在雲林正式登場。

虎尾主燈在元宵節的今晚啟燈，包括23公尺高的主燈「鳳凰來儀」、副燈「牛轉乾坤、祥獅獻瑞、鳥囀花開」另北港燈區有副燈「魚躍龍門」。

今年台灣燈會在雲林，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，延伸出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」6大主題燈區；其中「工藝風華」在北港已於7日啟燈，其餘在虎尾，今晚璀璨登場，展期至19日。1060211

(中央社)