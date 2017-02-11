反空污青年大平台 號召參加219遊行

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環保團體將於19日發起219反空污遊行，由中部多個大學組成的反空污青年大平台11日號召青年學子當天站出來加入遊行表達反空污訴求。中央社記者郝雪卿攝 106年2月11日

環保團體將於19日發起219反空污遊行，由中部多個大學組成的反空污青年大平台今天號召青年學子當天站出來加入遊行表達反空污訴求。

數十名中部大學及高中職學生上午集結在台中市政府台灣大道市政大樓前廣場舉辦記者會，高舉看板表達反空污訴求，最後由台中市環保局空氣品質及噪音管制科科長陳忠義代表出面接受陳情書。

台中教育大學摸索社社長周子傑指出，通勤學生對空污問題最有感，每天在路上吸的是各式各樣的廢氣，針對空污議題的訴求，學生不能置身事外，希望號召更多青年學子一起站出來，聲援219反空污大遊行。

周子傑表示，反空污青年大平台除支持「219反空污找藍天大遊行」的3項訴求，更針對校園方案及地方空污問題提出4項訴求，包括強化各級學校空氣污染警示與防護教育、教育部應下修校園空污警戒門檻、政府應提出管制大型固定污染源有效辦法、政府應積極推動綠能轉型等。

台中市政府環保局表示，改善空汙是不分你我的共識，市府積極面對空汙問題，除跨局處成立空汙減量工作小組，制訂執行86項空汙減量措施，包括訂定生煤管制自治條例，要求台中火力發電廠4年內減40%生煤使用量。

環保局指出，市府也成功協調台電環保降載16次，讓台中減少675.6噸PM2.5，並獎勵業者汰換老舊的燃油鍋爐改用天然氣、補助淘汰二行程機車，PM2.5年均值呈現逐年下降，未來會持續努力，讓市民滿意空氣品質。1060211

(中央社)