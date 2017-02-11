傳義大利核廢倒台海 原能會成立專案小組查證
有關外電報導義大利貿易商於台灣海域海拋20萬桶核廢料乙事，原能會指出，歷年針對基隆及西子灣海水放射性監測結果均正常，但已成立專案小組進行查證，並透過外交部協助蒐集資料，完成查證報告後將上網公布結果。
義大利國會調查委員會8日解密一系列資料，顯示在九零年代，義大利商人曾協助將大量危險輻射廢料，傾倒至台灣海域。
原能會表示，1983年倫敦海洋投棄公約已禁止各國海洋投棄核廢料，我國亦從未有核廢料海拋作業，依據國際原子能總署的統計，國際間從1946年到1993年截止，共有13個國家進行海拋，地點位於北極洋、大西洋、與太平洋等處，尚未發現有在台灣附近海域 海拋的情事。
此外，依據原能會歷年輻射偵測中心，針對基隆及西子灣海水之放射性監測， 結果均為正常，對於台灣沿海所產牡蠣、蛤蠣、魚類、蝦及海藻，進行放射 性檢測分析結果，均符合規定。
不過，原能會指出，已要求駐外人員查證該項報導，並透過外交部洽請駐義大利代表處協助蒐集資料，以供研判，也將進一步整理歷年台灣南北部海域生態調查研究之相關資料，進行查證與研判。
(中時)
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