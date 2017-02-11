自稱天道盟正義會 暴力討債獲利逾3百萬
綽號阿瑋38歲許姓男子對外自稱「天道盟正義會」大哥，以桃園市桃園、中壢等地區為地盤，教唆同夥暴力討債，新北市海山警分局獲報，去年8月許嫌在桃園犯下凌虐致死案，與其友人遭遇雷同，懷疑是同一人所為，警方經數月追蹤，10日逮捕許嫌及5名同夥，訊後依強盜、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送法辦。
警方調查，許嫌有傷害、組織、強盜、搶奪、恐嚇、妨害自由等多項前科，操控旗下成員35歲王姓女子、27歲黃姓男子、23歲葉姓男子、24歲楊姓男子及28歲黃姓男子等人，組成暴力討債集團，從事恐嚇取財及暴力討債等不法勾當。
如被害人無力負擔或不願配合，持槍恐嚇、暴力脅迫、毀損物品、騷擾、跟蹤、恐嚇等手段，並將被害人等強押至桃園地區汽車旅館，加以凌虐或逼迫被害人以母親開刀為由，向親友商借款項，以達催討債務，粗估不法獲利逾300萬元。
海山警分局獲報，去年8月許嫌在桃園犯下凌虐致死案，與其友人遭遇雷同，與調查局新北市調查處板橋調查站、刑事警察局第二大隊第一隊及台中市烏日警分局組成專案小組，經數月蒐證調查，10日循線逮捕許嫌及5名同夥，訊後依強盜、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送法辦。
海山警分局長陳木樹呼籲，為杜絕暴力討債及幫派介入，警方將持續實施掃黑行動，呼籲被害人勇敢出面指證，以遏止犯罪集團持續荼毒社會，延伸更多治安犯罪問題。
(中時)
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