公危男子屢傳不到遭通緝 原是照顧肝癌弟

33歲江姓男子涉及公共危險罪通緝，但為照顧肝癌末期的弟弟，盼檢警多給他一點時間，處境堪憐。(江詩筑翻攝)

苗栗縣33歲江姓男子因涉嫌公共危險罪卻遲遲未報到而遭通緝，通霄警分局社苓派出所接獲線報，10日晚間在衛福部豐原醫院找到江男，一問才知江男為照顧罹患肝癌末期的弟弟，經常留宿醫院協助，如今醫生告知時日無多，更是守在病床前，礙於法令仍是先將江男解送歸案，交由檢方處理。

警方調查，江男曾涉及酒後駕車，以打零工為生，因居無定所，收不到檢警寄發的通知書遭列為通緝犯，近日得知他在醫院出沒，才知道他身世堪憐。

江男被逮後頻頻向警方求情，並表示不知道被通緝，因親弟弟被宣告肝癌末期，已在安寧療護階段，希望多陪弟弟一段時間，盼檢警法外開恩，讓他走完最後一段路，之後他會乖乖報到、執行。通霄警分局今天上午依法將他解送到苗栗地檢署。

(中時)