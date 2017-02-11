東勢新丁粄節又落漆 議員批：丟炮響是哪招？

2017台中東勢新丁粄節今天熱鬧登場，不過台中市議員蘇慶雲除批日前的「綠色」新丁粄觸霉頭外，又抓包台中客委會將鯉魚伯公廟「丟炮城」文宣寫成「丟炮響」。（黃國峰攝）

2017台中東勢新丁粄節今天開幕，40多組中外社團歡慶踩街，民眾沿路夾道拍照，東勢街上好不熱鬧，市長林佳龍上午也為120斤超級傳統新丁粄揭幕。但日前在宣傳記者會分切「綠粄」，原是齊賀子女新生喜悅，變調成清明祭祖的供品，議員蘇慶雲今除批「觸霉頭，不尊重傳統」，還抓包台中市客委會又鬧笑話。

蘇慶雲指出，台中市客委會今晚間將在鯉魚伯公廟舉辦兩場「丟炮城」表演，活動文宣竟寫成「丟炮響」，還隨報派送到山城各家戶，他說，台語的「城」不等於國語的「響」，發音很像，但是意義不一樣，真是貽笑大方。

上午開幕儀式將有日本國鳥取縣「三德山行者太鼓保存會ENTA」、客家民俗技藝團等表演團隊，以及來自苗栗、彰化等跨縣市的學校學生及社會青年，共40幾組隊伍、1千多人一同踩街遊行，象徵「台中東勢新丁粄節」不僅走向全國性，更邁向國際化。

(中時)