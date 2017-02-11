陳冠宇小心 軟銀簽下古巴重炮

古巴強打戴斯派耶。(美聯社資料照)

(13:15更新 羅德監督對陳冠宇評價)多家外媒報導，日職軟銀隊簽下古巴強打戴斯派耶(Alfredo Despaigne)，合約未公開，知情人士推測為3年1120萬美元，另有激勵獎金。30歲的外野手戴斯派耶，去年效力羅德隊，是陳冠宇的隊友，出賽134場，敲24發全壘打，92打點，打擊率2成80。

戴斯派耶是古巴聯賽3屆打擊王與全壘打王，2次摘下打點王；2014年季中被古巴租借到羅德，去年12月確定不續約。如今轉投靠同為太平洋聯盟的軟銀，若陳冠宇站穩一軍，將是不可忽略的勁敵。因戴斯派耶是租借球員，預料古巴政府可獲得的合約金額的10%。

戴斯派耶將參加3月經典賽，應是古巴中心棒次。陳冠宇是中華先發人選，但和古巴不同組別，兩人預賽不會碰頭。羅德隊監督伊東勤今表示，陳冠宇是羅德先發唯一左投，對他十分期待，經典賽表現將成開季能否一軍出發的觀察重點。

(中時電子報)