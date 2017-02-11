港鐵縱火案台女危殆 搶救重點在呼吸道

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香港地下鐵路列車昨晚發生縱火案，1名台灣女傷者情況危殆，醫生救治過程中最關心她的呼吸問題。

香港政務司司長張建宗今早就事故接受媒體訪問時，介紹了這名台灣女傷者的情況。

他說，這名台灣女子的情況危殆，目前無法溝通，但情況穩定。

香港食物及衛生局局長高永文其後在另一場合補充說，目前事故中仍有3人危殆，包括台灣女傷者。

他說，這些危殆者的呼吸道可能吸入有毒氣體，導致喉部腫脹，影響呼吸。

因此，醫生正使用喉管幫助危殆者呼吸。

台籍女傷者正在伊利沙伯醫院接受治療。院方醫生早前曾說，如果傷者要回台灣接受治療，要等到她不需要喉管協助呼吸才能轉移。1060211

(中央社)