台灣燈會 台中監獄9連霸奪燈王
2017臺灣燈會燈王由台中監獄奪下，彰化少年輔育院則摘下高中組冠軍，使得矯正機關已經蟬聯9屆燈王，法務部長邱太三下午將到雲林第二監獄闡揚收容人創作理念。
雲二監典獄長吳承鴻說，法務部矯正署以「矯正花燈護雲州，風調雨順金雞年」為主題，積極鼓勵所屬機關參與花燈競賽活動，計有108座踴躍參加。彰化少年輔育院學生作品「真愛奇雞（跡）」，以雞的台語諧音，展現守護家園的概念，首次代表矯正機關奪得高中職組燈王寶座。
此外，台中監獄收容人作品「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」表達鳳凰與仙女相互輝映福祿雙全，浴火振翅高飛，守護庇佑臺灣，面對全新未來之姿，再度蟬聯機關團體組燈王，也是矯正機關第九次獲得燈王。
其他矯正機關表現也相當優異，高中職組另獲2座優等及1座佳作，機關團體組分別囊括特優4座、優等9座、甲等14座、佳作24座，成績斐然。
(中時)
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