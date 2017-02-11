馬殺雞爽完 前科累累男不付錢

假消費，真詐財！新竹市56歲陳姓男子，10日晚間搭計程車，至中華路某養生館，進行全身「馬殺雞」，未料按摩還沒結束，就向服務人員表明「這樣就好了」，更誆稱皮夾不見無法付錢，店家氣得向警方報案，堅持提出告訴，警訊後依詐欺罪嫌移送。

警方調查，陳男10日晚間在超商購物，突然感到筋骨未通，想舒爽一下，便攔了計程車，前往附近的泰式養生館，進行油壓按摩，並由陳姓老闆帶領至2樓包廂，經服務員告知陳男，全程費用為1300元，包括淋浴15分鐘、按摩105分鐘共2小時服務，他同意後開始進行。

按摩服務65分鐘後，陳男突然稱「這樣就好了！」，不顧鄭姓服務員說明，轉身就到浴室盥洗，鄭女只好下樓等他結帳，隨後陳男態度從容，辯稱其皮夾被偷沒錢可付，鄭女氣得報警，警到場陳男還裝無辜，稱致電朋友幫忙，但沒人理他。

警方表示，陳男具詐欺、恐嚇、侵占、竊盜等多項前科，先前才在屏東犯案，又食髓知味，明明有錢坐計程車，還誆騙自己皮夾不見，訊後依詐欺罪嫌移送法辦，並受理養生館陳姓老闆，向陳男提出的告訴。

(中時)