野柳神明淨港 3噸巨無霸海鮮飯開運

新北市政府在現場準備重達3噸的巨無霸開運海鮮飯，市長朱立倫（右四）親身攪拌開運飯，帶給上千民眾滿滿的福氣。（李其樺攝）

神轎班在跳水前施放炮竹淨身去邪。（李其樺攝）

神轎班在現場上萬民眾矚目下，不畏寒風刺骨，帶著神明一齊跳入海內，完成神明淨港儀式。（李其樺攝）

一年一度的野柳神明淨港今天上午在萬里野柳保安宮前盛大展開，除了傳統的漁獲滿艙、神明淨港、神明過火儀式及百人跳水活動；新北市政府在現場準備重達3噸的巨無霸開運海鮮飯，市長朱立倫親身攪拌開運飯，帶給上千民眾滿滿的福氣。

(中時)