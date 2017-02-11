爭取營建署補助 大湖環湖自行車步道完工

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、大湖鄉長胡娘妹等人一起騎乘單車享受環湖自行車道沿途風光。(江詩筑攝)

大湖南湖溪環湖自行車道及通學步道今天上午進行剪綵竣工典禮。(江詩筑攝)

大湖鄉公所向營建署爭取人本計畫的827萬經費，讓台三線沿線的學校如華興國小、國立大湖農工、大湖國小等地修建通學步道，讓學子上、放學時段可以避開車潮擁擠的台三線，走一條更安全的道路，另外針對自行車道的部分也增加路線標誌、圍欄等硬體設備，使得大湖環湖步道完成串聯，也達到紓解台三線車流的意義。

苗栗縣長徐耀昌、營建署主任秘書陳貞蓉、大湖鄉長胡娘妹等人今天一早就為通學步道及自行車環湖車道進行竣工剪綵儀式，並樂享單車健走趣味活動。

苗栗縣衛生局、大湖鄉衛生所更是利用活動機會進行戒菸宣導，且南湖溪環湖自行車及通學親子步道今天也成為公告禁菸場所，同時舉辦揭牌儀式，盼苗栗成為無菸城市。

(中時)