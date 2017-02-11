林聰賢「處女巡」養殖區漁民提建議
農委會主委林聰賢上午邁出上任後「處女巡」，巡視雲林縣口湖鄉養殖區，漁民希望中央補助將下崙養殖區的海水供應系統建置、延伸到青蚶，同時希望維持現有裝置用電，林表示會請漁業署深入評估可行性。
林聰賢首度下鄉便遇到大寒流，特地提醒漁民做好防寒措施。視察下崙養殖區時，雲林縣養殖漁業協會常務監事莊國顯指出，口湖內陸養殖區不只有在下崙，也有位於青蚶，希望現有僅侷限於下崙的海水供應系統能延伸到青蚶，便利漁民海淡水混養。
總幹事王昆禾也說，目前業者用電採裝置用電，台電公司計畫對業者實施需量用電計算方式，以便於計電，但這樣業者可能得提高很多的養殖成本，希望能維持現況，不然就由政府補貼電費。
漁業署人員則建議業者提升設備，例如採用變頻馬達，如此可以更省電。對於漁民的意見，林聰賢表示會請漁業署研究。
(中時)
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