賞雪穿衣學問大 醫師教3層穿法抗凍
寒流來襲，不少民眾上山賞雪，但雪地和平地可不同，醫師傳授3層保暖穿法，並呼籲開車的人務必戴太陽眼鏡，以防雪盲發生危險。
淡水馬偕健檢中心主任詹欣隆今天受訪時表示，很多民眾認為牛仔褲防風，穿上山應該比較保暖，但卻忘了牛仔褲不防水，走進雪地一旦褲子濕掉，就跟穿著一條「冰棒」沒兩樣，保暖不成反而更冷。
台灣野外地區緊急救護協會副理事長、醫師王士豪指出，從平地到雪地，溫度在短時間內劇烈變化，很容易對心血管造成衝擊，正確穿法是採3層「洋蔥式穿法」，最裡面先穿排汗衣，中心是保暖層，最外層則是防風、防水層。
下半身記得穿有防水的褲子，鞋子也要特別注意有無防滑功能，詹欣隆提醒，一般運動鞋防滑功能不見得很好，沒下雨時穿都沒問題，但遇到潮溼的地面就容易滑倒；王士豪也指出，台灣的雪靴很多只是「外型像雪靴」，實際穿起來防滑效果都不好。
除了穿得暖，手套、毛帽、太陽眼鏡更是不可少，王士豪表示，應選擇能遮住太陽穴、耳朵的防風毛帽，更重要的是，在雪地裡強烈陽光反射很可能導致睜不開眼，甚至雪盲，因此一定要戴太陽眼鏡，特別是開車的人，避免發生危險。
此外，很多人看到雪太興奮，一停好車就馬上撲進雪裡，但王士豪提醒，停好車離開溫暖的車廂之前，應該先穿好衣服、戴手套及帽子，再下車賞雪，若是出現頭暈、噁心等任何不舒服的症狀，都應儘快下山。1060211
(中央社)
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