吳敦義：團結重獲政權是國民黨最大期待
中國國民黨主席選舉參選人吳敦義今天表示，黨主席競選君子之爭，選完團結一致，只要在野時強力監督制衡打好基礎，大家再次一心一德重獲政權，這是國民黨最大的期待。
今天適逢元宵節，中國國民黨主席選舉參選人吳敦義、韓國瑜兩人，上午先後出席國民黨台北市北投區黨部新春團拜活動，向基層黨員拜年、拜票，爭取支持。而同為參選人的郝龍斌、詹啟賢也分別派幕僚到場致意。
吳敦義在致詞時表示，選黨主席不管人數多少，競選時君子之爭，選舉完就支持獲多數黨員支持的黨主席，大家團結一致，只要在野時強而有力的監督制衡打好基礎，等接近重新贏回政權時，大家再次一心一德重獲政權，這是國民黨最大的期待。
吳敦義指出，2000年到2008年，國民黨也同樣在野，當時就同心協力，集合全黨力量，2008年時先在立法院贏得8成席次，之後的總統大選又贏得200多萬票的大勝，可見在野並非不是沒有重新執政的機會。
吳敦義說， 只要在野時能夠團結黨員，在立法院、各級議會及行政機關的從政同志，都擁有很好的民意基礎，並在艱苦選戰中獲得勝選，這就是有力的雙臂，讓大家能夠擁抱民眾，體會民眾心願，抒發全民的意志，指出執政缺點，讓全民有共同的期待，最終贏得重新執政的機會。
而國民黨北投區黨部主委范姜炳煌在致詞時也說，國民黨要拿回2018台北市和2020的政權，必須要有一個好的領導人，帶領國民黨打贏這場聖戰。
范姜炳煌指出，參選黨主席的同志每位都非常優秀，但黨主席只能選一個，在這麼多優秀、先進同志中，必須選出一位能夠團結全黨，帶領大家打贏2018、2020聖戰的候選人，這才是未來的目標，希望大家520時眼睛睜亮一點，選出一位能夠打勝仗的同志。1060211
(中央社)
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