金門花燈爭奇鬥妍 風倒木戰車吸睛
「愛您一起，點亮金門」2017金門元宵燈會今天在金城鎮總兵署登場，近百盞大小花燈爭奇鬥妍；其中，由風倒木打造的戰車最有特色。
莫蘭蒂颱風去年重創金門，造成停電2萬4285戶、停話1300餘戶、停水2萬366戶、樹倒近500萬餘株、農損高達新台幣4696萬元。今年元宵燈會，參與花燈競賽的單位不約而同以金門共同走過風災的精神為訴求，風倒木更是許多花燈製作的素材。
由金門縣林務所設計的花燈「英雄」，以在古寧頭戰役立下戰功的「金門之熊」M5A1戰車為雛型，回收在莫蘭蒂受創的枯木殘枝，打造成別具特色的「花燈」，戰車的說明牌示還是利用當年戰地時期的彈藥箱。箱子上印有的「毋忘在莒」、「謹防潮濕」等字樣原貌呈現，讓人會心一笑。配合雞年，戰車旁則是豎立了一隻金雞應景，向大家報喜。
金防部的「枕戈待旦、聞雞起舞」，高4公尺、寬2.5公尺，雄糾糾、氣昂昂的公雞矗立，象徵國軍英勇、戰力堅強；「聞雞起舞、枕戈待旦」8字期勉國軍積極戰訓。
這個花燈主要作者是金防部連黃韡昊和高健鈞。其中，二兵黃韡昊畢業於台南應用科技大學美術系，對美術興趣濃厚，本身同時具有劇場道具製作和書墨專長，「聞雞起舞、枕戈待旦」8字就是他所書寫。此外，多才多藝的他還會唱歌仔戲。部裡長官聆聽後，大讚不輸楊麗花和葉青等台灣和名歌仔戲小生。
黃韡昊表示，花燈製作能結合自身專長感到非常榮幸，希望能透過這個作品，表現出金防部保家衛國的精神，也為軍旅生涯中增添一樁難忘的經驗與回憶。
金門縣消防局則是以「金門有愛．浴火重生」為主題，打造一座迎合金雞年及消防形象的「金鳳凰」花燈，由金門縣花燈二連霸得主李錫安和金寧分隊、搶救科人員集思廣益完成。
花燈門面以「金門」及「L．O．V．E」大字代表金門有愛，主體金鳳凰長2.4公尺、寬1.6公尺、高4公尺，意指金門雖然遭受颱風重創，必能像鳳凰一樣浴火重生；閃爍的手機外型相框可供民眾拍照打卡，上傳臉書，不少民眾爭相在這裡留下美麗身影。1060211
(中央社)
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