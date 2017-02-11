國民黨主席選舉納全民調 洪秀柱：不可能
國民黨主席520改選，國民黨副主席郝龍斌主張應納入全民調，對此國民黨主席洪秀柱今天上午出席新北市新莊區黨部新春團拜時表示，現在全民調在黨主席的選舉辦法裡沒有，所以不可能實現；如果將來大家考慮要民調問題，那也是要經過全代會通過。
針對記者提及人頭黨員、黑道入黨的爭議，洪秀柱回應，地方黨部已發現相關問題，已主動針對大家覺得有異狀的地方，進行嚴格審查，訂立嚴謹的防範機制，重要的是，後來投票時，在每個投票所如何有層層監督機制，是否有一人數投、隨便領取不該領的選票投入票櫃等，都是要避免的。
洪秀柱昨天上午出席新北市新莊區黨部新春團拜，在致詞時也說，不排除每個投票所都要錄影，希投票公開透明，讓獲選者光榮勝選，敗選者輸者心甘情願。此外，黨的內規應有更詳細的規定，例如多少人集中在同一個戶，顯而易見的就會有問題，另外，受委託繳黨費，以多少人為限？不能一人替100個、50個人以上繳黨費，這都是未來要改正的。
(中時)
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