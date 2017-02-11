台北國際書展》機器人當繆思！菲利浦的立體書奧秘多

法國立體書大師菲利浦˙UG和立體書收藏達楊清貴人於2月10日上午11時在台北國際書展一館主題廣場舉辦「不可思議的魅力──暢談立體書的創作與藝術價值」。（台北國際書展基金會提供）

當實體書陷入危機時，什麼書還能引發讀者好奇？如同「禮物」般，不僅能閱讀、也能玩，從與立體書互動的過程中激發出無限創意！立體書絕非是童書嗎？製作精美、富含創意精神的立體書可視為「藝術品」！

由法國立體書大師菲利浦˙UG和立體書收藏達楊清貴人於2月10日上午11時在台北國際書展一館主題廣場舉辦「不可思議的魅力──暢談立體書的創作與藝術價值」，暢談關於立體書的奧秘。

「立體書不是童書，而是一種藝術品」菲利浦˙UG表示，現在立體書不只是重視其手工技巧，故事的敘述能力也相同重要，不同於英美立體書是由一個團隊所製作，法國立體書通常是由一個人獨立完成，甚至他現場秀出自己下一本有關於蘑菇的立體書草稿，其手工精細程度不禁令人嘆為觀止。

關於飛利浦的立體書，到處可看到機器人的蹤影。他認為，藝術家也是人，每天都會接觸來自四面八方的事物，不只是自然，也會接觸高樓大廈。另外也有一個較風趣的說法就是，因為其立體書是全手工製作，在裁切的時候，直線會比彎線好切割，也讓人看到大師風趣的一面。

趁著周末假期，不妨來台北書展走走！今（11日）是一年一度元宵節，在世貿三館的親子書區還有贈送100個免費燈籠喔！歡迎大小朋友來書展走走，聽故事，看看立體書的奧秘，趁著寒假開學前，長知識添美好回憶。

(中時電子報)